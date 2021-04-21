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18:10, 21 апреля 2021 года В Орле включили фонтаны Как нам рассказали в мэрии, это был пробный пуск.





Сегодня орловцы увидели работающие фонтаны. Это был пробный пуск. Как сообщили в мэрии, специалисты проверяли, как система пережила затяжную зиму. Официальное открытие «сезона фонтанов» запланировано на 30 апреля. Правда, будет это без шумных мероприятий. Они в регионе пока под «ковидным» запретом.





Татьяна Напольских



