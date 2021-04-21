среда 21.04.2021 20:51:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:15, 21 апреля 2021 года

Орловский облсовет остался недоволен качеством работы ГУП «Дорожная служба»

Итоги годовой деятельности предприятия были рассмотрены на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике.


О деятельности ГУП «Дорожная служба» в 2020 году рассказал директор предприятия Сергей Музалёв. Он отметил, что за 12 месяцев «Дорожная служба» отработала 1,4 миллиарда рублей, из которых 262 миллиона были вложены в региональные дороги.
 
По итогам года предприятие показало прибыль в размере 7 миллионов рублей, также ему удалось сократить кредиторскую задолженность – в 2020 году «Дорожная служба» вернула 164,5 миллиона рублей. Теперь она должна 397 миллионов.
 
Саму работу предприятия депутаты назвали «недопустимо низким». Народоизбранники рекомендовали руководству «Дорожной службы» принять меры по увеличению прибыльности и устранять последствия задолженностей, усилив контроль за финансовой дисциплиной – сообщает сайт областного совета.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.