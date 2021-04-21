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18:15, 21 апреля 2021 года
Орловский облсовет остался недоволен качеством работы ГУП «Дорожная служба»Итоги годовой деятельности предприятия были рассмотрены на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике.
О деятельности ГУП «Дорожная служба» в 2020 году рассказал директор предприятия Сергей Музалёв. Он отметил, что за 12 месяцев «Дорожная служба» отработала 1,4 миллиарда рублей, из которых 262 миллиона были вложены в региональные дороги.
По итогам года предприятие показало прибыль в размере 7 миллионов рублей, также ему удалось сократить кредиторскую задолженность – в 2020 году «Дорожная служба» вернула 164,5 миллиона рублей. Теперь она должна 397 миллионов.
Саму работу предприятия депутаты назвали «недопустимо низким». Народоизбранники рекомендовали руководству «Дорожной службы» принять меры по увеличению прибыльности и устранять последствия задолженностей, усилив контроль за финансовой дисциплиной – сообщает
сайт областного совета.
Артём Ежаков