Орловский облсовет остался недоволен качеством работы ГУП «Дорожная служба»

Итоги годовой деятельности предприятия были рассмотрены на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике.

О деятельности ГУП «Дорожная служба» в 2020 году рассказал директор предприятия Сергей Музалёв. Он отметил, что за 12 месяцев «Дорожная служба» отработала 1,4 миллиарда рублей, из которых 262 миллиона были вложены в региональные дороги.



По итогам года предприятие показало прибыль в размере 7 миллионов рублей, также ему удалось сократить кредиторскую задолженность – в 2020 году «Дорожная служба» вернула 164,5 миллиона рублей. Теперь она должна 397 миллионов.

