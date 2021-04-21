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18:36, 21 апреля 2021 года

Владимир Круглый: «Были обозначены наиболее острые проблемы демографии, здравоохранения и медицины»

Сенатор РФ от Правительства в Орловской области прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию.


Владимир Круглый: «В этом году, как и все последние годы, большая часть послания была посвящена социальным вопросам. Прежде всего, конечно, выходу из пандемии коронавируса. Президент поблагодарил всех врачей и всех тех, кто боролся с пандемией. Мне как человеку, который работает в комитете по социальной политике и занимается в основном вопросами здравоохранения, были наиболее интересны задачи, касающиеся врачей. Действительно, были обозначены наиболее острые проблемы демографии, здравоохранения и медицины». 
 
Сенатор отметил решение президента вернуться к программе диспансеризации. Особенно это важно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы кровообращения, хроническими болезнями легких. Напомним, Владимир Путин поручил с 1 июля текущего года расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров российских граждан всех возрастов.
 
Также важным моментом в Послании президента, по мнению Владимира Круглого, является необходимость поддержки скорой медицинской помощи в части обновления автопарка.



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