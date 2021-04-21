Василий Иконников: Замещение бюджетными кредитами коммерческого долга – позитивное решение

Сенатор Российской Федерации Василий Иконников прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Василий Иконников: «Президент предложил часть коммерческого долга региона, превышающую 25% его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Это позитивное решение. Для Орловской области, как и для большинства российских регионов, это особо актуально. Бюджет Орловщины имеет госдолг почти в 20 миллиардов рублей, а в его составе 67% - это коммерческий долг, и ежегодные расходы на его обслуживание составляют свыше 1 миллиарда рублей.

Что такое ежегодно тратить миллиард на погашение процентов? Это значит, что ежегодно мы могли бы на эти деньги дополнительно строить 5 детских садов или 3 школы на селе. Президентская инициатива позволит бюджету Орловской области перевести 8 млрд. рублей из дорогих коммерческих кредитов в условно бесплатные бюджетные, по ставке 0,1 % годовых.

При этом ежегодная экономия составит от 400 до 450 млн. рублей, которые бюджет может направить на меры социальной поддержки либо строительство социальных объектов».