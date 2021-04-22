Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Курс - на улучшение жизни людей. Президент сегодня рассказал о новых мерах поддержки как обычных людей, так и целых регионов.





- После «финишной» вакцинации - на новые старты. Знаменитый орловский гонщик Леонид Панфилов сделал прививку от ковида.





- После годового моратория налоговики вновь выходят в рейды - чтобы заглянуть в чек.





- Следователи просят взять под стражу главу департамента здравоохранения.





- Немирный атом показал свою силу. Ликвидаторы вспоминают, как это было.





- Приметы наступающего лета. В Орле проводят пробный пуск фонтанов.