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21:20, 21 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Курс - на улучшение жизни людей. Президент сегодня рассказал о новых мерах поддержки как обычных людей, так и целых регионов.
- После «финишной» вакцинации - на новые старты. Знаменитый орловский гонщик Леонид Панфилов сделал прививку от ковида.
- После годового моратория налоговики вновь выходят в рейды - чтобы заглянуть в чек.
- Следователи просят взять под стражу главу департамента здравоохранения.
- Немирный атом показал свою силу. Ликвидаторы вспоминают, как это было.
- Приметы наступающего лета. В Орле проводят пробный пуск фонтанов.
Вести-Орёл