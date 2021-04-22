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6:09, 22 апреля 2021 года

Летом в Орле будет доступен 121 спортивный объект

Их подготовят до 15 мая. Помимо этого, жители областной столицы смогут посоревноваться в 15 спортивных мероприятиях.


Из 121 спортивного объекта 53 расположены в Заводском районе, ещё 26 – в Советском, 22 – в Северном и 20 – в Железнодорожном. 
 
Также запланированы Чемпионаты и Первенства города Орла, массовые соревнования по различным видам спорта. Всего летом пройдет 15 подобных соревнований – сообщает сайт мэрии.
 
Дополнительные 40 спортивных объектов находятся на балансе Городского спортивно-оздоровительного центра, который тоже готовят к летним занятиям спортсменов. Здесь жители города смогут принять участие в фестивалях ГТО, баскетбольных играх 3 на 3 и мини-футболе среди дворовых команд.



Артём Ежаков
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