Орловские полицейские установили подозреваемого в февральской дачной краже

Преступление произошло в Болхове.

К правоохранителям обратился мужчина, купивший в городе частный дом. С момента приобретения жилья новоиспеченный хозяин ни разу не посетил здание, а когда все же добрался до дома, обнаружил, что пропали элементы проводки.



Расспросив соседей, полицейские установили подозреваемого – некоего мужчину, который обжигал провода. Им оказался 44-летний болховец – в его отношении возбудили уголовное дело по статье о краже, на время расследования он отпущен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД.