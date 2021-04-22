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7:16, 22 апреля 2021 года

Орловские полицейские установили подозреваемого в февральской дачной краже

Преступление произошло в Болхове.


К правоохранителям обратился мужчина, купивший в городе частный дом. С момента приобретения жилья новоиспеченный хозяин ни разу не посетил здание, а когда все же добрался до дома, обнаружил, что пропали элементы проводки.
 
Расспросив соседей, полицейские установили подозреваемого – некоего мужчину, который обжигал провода. Им оказался 44-летний болховец – в его отношении возбудили уголовное дело по статье о краже, на время расследования он отпущен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД.



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