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9:17, 22 апреля 2021 года

Орловца подозревают в краже строительных инструментов

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.


В Орловском районе из дома в деревне Калинино, разбив окно, неизвестный похитил сварочный аппарат, две бензопилы, ударную дрель и углошлифовальную машинку. В довесок злоумышленник прихватил телевизионную приставку. Владелица имущества обнаружила кражу, когда приехала на дачу в конце февраля.
 
Проведя необходимые следственно-розыскные действия, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний орловец. Мужчина признался в содеянном и вернул похищенные инструменты. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД



Артём Ежаков
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