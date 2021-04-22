Орловца подозревают в краже строительных инструментов

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

В Орловском районе из дома в деревне Калинино, разбив окно, неизвестный похитил сварочный аппарат, две бензопилы, ударную дрель и углошлифовальную машинку. В довесок злоумышленник прихватил телевизионную приставку. Владелица имущества обнаружила кражу, когда приехала на дачу в конце февраля.



Проведя необходимые следственно-розыскные действия, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний орловец. Мужчина признался в содеянном и вернул похищенные инструменты. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД