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8:21, 22 апреля 2021 года

Амчанин стал фигурантом уголовного дела за кражу денег у собутыльника

У 52-летнего жителя деревни Башкатово с банковского счета пропало 10 тысяч рублей.


Под подозрение попал 32-летний знакомый потерпевшего. Полицейские выяснили, что ранее мужчины выпивали вместе, а затем деньги пропали.

Предполагается, что когда потерпевший заснул, собутыльник взял его телефон и через приложение перевел своей знакомой 10 тысяч рублей со счета приятеля.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» (ч.3, ст.158 УК РФ). На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД.



Артём Ежаков
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