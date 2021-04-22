Амчанин стал фигурантом уголовного дела за кражу денег у собутыльника

У 52-летнего жителя деревни Башкатово с банковского счета пропало 10 тысяч рублей.

Под подозрение попал 32-летний знакомый потерпевшего. Полицейские выяснили, что ранее мужчины выпивали вместе, а затем деньги пропали.



Предполагается, что когда потерпевший заснул, собутыльник взял его телефон и через приложение перевел своей знакомой 10 тысяч рублей со счета приятеля.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» (ч.3, ст.158 УК РФ). На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД.