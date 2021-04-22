В Хотынце хотят построить битумный терминал

Договоренность об этом была достигнута в правительстве Орловской области. На встрече присутствовали учредитель ООО «Ойл Энерджи групп» Кахи Жордания и генеральный директор ООО «Битполимер» Антон Труднев.

Планируется, что в строительство битумного терминала в Хотынце будет инвестировано 2 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 56 новых рабочих мест.



Проект строительства уже подготовлен, а земля под возведение терминала – куплена. Запустить новое производство хотят в конце 2021 – начале 2022 года, сообщает региональный информационный портал.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

