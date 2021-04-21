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19:41, 21 апреля 2021 года Ольга Пилипенко: «Считаю очень ценными те тезисы Послания, которые касаются качественного развития высшей школы» Комментарий Депутата Госдумы РФ от Орловской области Ольги Пилипенко по итогам послания Президента РФ Федеральному Собранию.





Депутат Госдумы Ольга Пилепенко назвала Послание президента масштабным комплексным планом достижения национальных целей и задач социально-экономического развития государства. Особенно она отметила идеи, касающиеся сферы образования.

Ольга Пилипенко: «В 2021-2022 годах в вузах будет дополнительно открыто ещё 45 тысяч бюджетных мест, и не менее 70 процентов из них будут отданы в регионы Российской Федерации. Действительно разумный и своевременный шаг. Высококвалифицированные специалисты крайне нужны в субъектах, в частности в Орловской области, которую я представляю. В регионе проводится активная инвестиционная политика, развернуты особая экономическая зона промышленного типа «Орел» и территория опережающего социально-экономического развития «Мценск». Туда «заходят» современные высокотехнологичные инновационные производственные предприятия, где требуются кадры совершенно нового уровня знаний и компетенций. Социальная сфера, медицинские учреждения, образовательный блок, управленческий сектор тоже нуждаются в молодых специалистах, в обновлении кадрового резерва.

Важным считаю предложение выделить 100 вузам в субъектах Федерации гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. Это будет большим подспорьем региональной высшей школе. Тем более что на такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры».

Ольга Пилипенко отметила, что президент обратил особое внимание на то, что этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. По ее мнению, это повлечет за собой принципиально новые подходы к индустрии науки.

Ольга Пилипенко: «В Послании озвучена беспрецедентная сумма 1 триллион 630 миллиардов рублей, которую федеральный бюджет до 2024 года направит на гражданские, в том числе фундаментальные исследования. Направления: санитарный и биологический щит; новая энергетика; адаптация реального сектора экономки, ЖКХ и инфраструктуры к экологическим вызовам времени и климатическим трансформациям. Полагаю, орловская наука и орловские научные кадры смогут реализовать себя в тех исследованиях, которые нужны стране».





Орловское Информбюро



