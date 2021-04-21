Работы на Красном мосту в Орле приостановлены

Об этом сообщили в мэрии.

Как пишет сайт городской администрации, работы на Красном мосту приостановлены, по состоянию на 21 апреля реконструкция объекта не ведётся.

Основанием для такого решения стало обращение подрядной организации ООО «Ремспецмост». Причина – несоответствие проектного решения. А именно: фактическая толщина подпорных стенок больше размеров, отражённых в проекте. Этот факт был обнаружен в ходе выполнения работ по реконструкции.

Учитывая это, проектный институт совместно с подрядчиком и заказчиком сейчас прорабатывают дополнения к проекту для последующей оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, в форме экспертного сопровождения.

По результатам экспертного сопровождения будет выдано заключение государственной экспертизы, сообщили в городской администрации.

Ориентировочные сроки получения заключения и возобновления работ на объекте – конец мая 2021 года. Подрядчик продолжит работы, изменения которых не коснутся.

Фото пресс-службы администрации Орла