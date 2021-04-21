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19:59, 21 апреля 2021 года

Работы на Красном мосту в Орле приостановлены

Об этом сообщили в мэрии.


Как пишет сайт городской администрации, работы на Красном мосту приостановлены, по состоянию на 21 апреля реконструкция объекта не ведётся.
 
Основанием для такого решения стало обращение подрядной организации ООО «Ремспецмост». Причина – несоответствие проектного решения. А именно: фактическая толщина подпорных стенок больше размеров, отражённых в проекте. Этот факт был обнаружен в ходе выполнения работ по реконструкции.
 
Учитывая это, проектный институт совместно с подрядчиком и заказчиком сейчас прорабатывают дополнения к проекту для последующей оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, в форме экспертного сопровождения.
 
По результатам экспертного сопровождения будет выдано заключение государственной экспертизы, сообщили в городской администрации.
 
Ориентировочные сроки получения заключения и возобновления работ на объекте – конец мая 2021 года. Подрядчик продолжит работы, изменения которых не коснутся.
 
Фото пресс-службы администрации Орла



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