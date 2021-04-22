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21:40, 21 апреля 2021 года Орловщина услышала Послание президента О том, как восприняли услышанное в правительстве региона, в материале корреспондентов ГТРК «Орел».





Послание президента Федеральному Собранию - событие долгожданное. Из-за пандемии оно прошло в усеченном виде, но в очном формате. Первые слова главы государства - благодарность всем россиянам, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Миллионы людей стали волонтерами, смогли объединиться и проявить взаимовыручку. Владимир Путин: «Огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить». Обращение к парламенту - дальнейший путь развития страны, и он - социально ориентированный. Сегодня в стране все крайне внимательно слушали главу государства. Каждому слову на своих рабочих местах внимали и члены правительства Орловской области. Для себя сразу отметили отправные точки. Поставлено немало задач. К 2022 году будет введен принцип «социального казначейства». Орловцам больше не придется оббивать пороги инстанций для получения пособий или справок. Их можно будет оформить дистанционно. Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «Все задачи, которые поставлены, будут выполнены - это важно для всех жителей нашей страны и нашего региона в отдельности. И предоставление услуг в формате 24/7 это тоже ближайшая перспектива». Как отметил президент, больничный по уходу за ребенком будут оплачивать в стопроцентном размере. Неполные семьи с детьми тоже смогут рассчитывать на дополнительную помощь, как и те, кто только решил стать родителями. Программу материнского капитала продлили до 2026 года. И родителей школьников ждет еще одна выплата. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Каждая семья в преддверии 1 сентября на каждого школьника получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Те ребятам, которые в период летней оздоровительной кампании будут отдыхать в оздоровительных лагерях, пятидесятипроцентную компенсацию на путевку будут получать». Президент в своем семнадцатом Послании дал ответы на многие вопросы. Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «До трехсот тысяч, а то и больше, стоит подвести газ. Президент четко сказал в послании: газ до границы земельного участка должен подводиться бесплатно. Теперь нам есть что сказать жителям, то есть все запросы, которые к нам поступали в Общественную приемную к депутатам от жителей, на многие вопросы мы получили ответы». Выстроят в стране щит в сфере санитарной и биологической безопасности, но прежде глава государства попросил всех сделать прививку от коронавируса, только так к осени мы достигнем коллективного иммунитета. Что касается здравоохранения, решено расширить программу диспансеризации. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 1 июля поручено запустить диспансеризацию по всем категориям для выявления раннего заболевания и сопутствующих заболеваний, плюс поставка в регионы мобильных комплексов, акцент на сердечно-сосудистые заболевания, онкологию». Реальную помощь получат регионы с высокой долговой нагрузкой, к ним относится и Орловщина. Около 70% всего госдолга региона или чуть более 13 миллиардов у нас занимают коммерческие кредиты, их заместят бюджетными. Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: «У нашего региона есть не только долг перед коммерческими банками, у нас еще облигационный заём, это тоже по сути является коммерческим долгом. Если у нас будет принято Минфином и облигационный заём, то сумма замещения у нас будет порядка 6 миллиардов рублей, и мы более 300 миллионов рублей будем экономить на обслуживание государственного долга». Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «И, конечно, если все это будет реализовано, мы эти средства будем направлять на социальные расходы, на поддержку населения». Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ: «Что такое для Орловщины тратить миллиард на погашение процентов? Это значит, что ежегодно мы могли бы на эти деньги дополнительно строить пять детских садов или три школы на селе». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Будет принято решение по нашим инфраструктурным кредитам, это наши возможности строить, развиваться, вкладывать, это образование, социалка, дороги. Президент дал поручение – будем эту работу вести». Разработанные механизмы позволят региону обновить инфраструктуру, привлечь инвесторов, что значит появление новых рабочих мест и сокращение оттока населения. Модернизация всех областей экономики и социальной сферы должна улучшить жизнь людей. Задачи - амбициозные, но вполне реализуемые.





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