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22:38, 21 апреля 2021 года Клычков прокомментировал задачу Путина по газификации региона Глава Орловской области провел вечерний прямой эфир в социальных сетях.





«У нас достаточно высокая газификация. По городам – 99,9%, в сельской местности – 63,2%, но поставлена задача доводить газ до земельного участка. Это во многом упростит подключение, и, думаю, что проблема будет исчерпана, тем более в рамках подписанного у нас соглашения с "Газпромом"», – заявил Клычков.

Напомним, что президент Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию заявил, что за подводку «голубого топлива» непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.





Артём Ежаков



