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22:50, 21 апреля 2021 года Клычков о несанкционированном митинге в Орле: «Люди поводили хороводы» Глава Орловской области провел традиционный прямой эфир в социальных сетях и прокомментировал случившееся.





«Меня информировали, фотографии видел. Собрались люди, несмотря на коронавирус. Ну, собрались и собрались. Все это запрещено, но я благодарен, что у нас полиция спокойно к этому относится. Люди собравшиеся поводили хороводы, походили. Их дело, но прошу просто не нарушать закон», – заявил губернатор.

Отвечая на вопрос из чата, Андрей Клычков заявил, что «никто никого не разгонял».





Артём Ежаков



