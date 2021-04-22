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22:55, 21 апреля 2021 года

Рифат Сабитов: «Россия открыта к сотрудничеству в сфере кибербезопасности»

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию.


Рифат Сабитов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций: «В Послании Федеральному Собранию президент отметил, что главной задачей является народосбережение. В связи с этим очевидно, что будут востребованы все инициативы, которые вырабатывает созданный в Общественной палате РФ Координационный совет по нацпроектам. Отрадно отметить, что работа Координационного совета полностью соответствует всем тем задачам по вопросам народосбережения, которые содержатся в Послании.
Президент отметил важность международного сотрудничества в области кибербезопасности, поскольку это касается как безопасности государств, так и безопасности каждого человека. И Россия открыта к сотрудничеству».



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