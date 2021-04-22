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23:10, 21 апреля 2021 года Андрей Клычков примет участие в съезде КПРФ На съезде будет избрано руководство партии.





Съезд коммунистической партии и посвященные этому мероприятия, по словам губернатора Орловской области, начнутся завтра, 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина. Завтра Андрей Клычков намерен посетить мавзолей и возложить там цветы.

«Буду вас информировать об изменениях, о решениях, и я думаю, что вас порадую решением партийным», – заявил глава региона.





Артём Ежаков



