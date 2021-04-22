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9:16, 22 апреля 2021 года

Больше всех в Орловской области зарабатывают финансисты и страховщики

Территориальный орган службы статистики опубликовал данные об оплате труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях в феврале текущего года. В среднем, орловцы зарабатывают 30,5 тыс. рублей.


Согласно отчету Орелстата, в феврале 2021 года размер номинальной заработной платы составил 30 431 рубль. По сравнению с февралем предыдущего года она выросла на 4,3%, однако реальная заработная плата, составленная с учетом индексации цен, уменьшилась на 1,7% – её размеры в отчете не приводятся.

Лучше всех в регионе платят сотрудникам финансовых и страховых организаций – в среднем они получают 61 843 рубля. Госуправленцы зарабатывают значительно меньше – 37 706 рублей в месяц. Деятельность работников сферы транспортировки и хранения оценивается в 35 109 рублей. Это – тройка лидеров по оплате труда.

Средняя зарплата медиков и социальных работников – 27 357 рублей, педагогов – 26 524 рубля. Наименьшая зарплата из представленных в отчете – у работников почты и курьеров. Они зарабатывают 18 099 рублей.


Артём Ежаков
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