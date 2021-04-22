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9:51, 22 апреля 2021 года

Мэрия Орла потребовала от ООО «ГорСтрой» второго гарантийного ремонта ул. Брестской

Первая переделка дорожного полотна оказалось даже хуже, чем первичная реставрация.


Ремонт дороги на ул. Брестской в прошлом месяце забраковал лично мэр Парахин. Тогда он распорядился не принимать и не оплачивать работы «ГорСтроя» до тех пор, пока качество полотна не будет соответствовать нормативам. Основной претензией градоначальника были некачественные швы на латках, из-за чего стыки начали разрушаться.

Гарантийный ремонт, по словам начальника дорожного отдела МКУ «УКХ» Андрея Глоденко, выполнен даже хуже основного. В связи с этим власти заставили «ГорСтрой» сделать второй гарантийный ремонт. Позавчера подрядчику была направлена соответствующая претензия.

ООО «ГорСтрой» имеет контракты на ямочный ремонт в Советском и Заводском районах, оцененные в 3 миллиона рублей каждый – сообщает сайт мэрии Орла.


Артём Ежаков
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