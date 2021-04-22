Завершено расследование убийства на ул. Достоевского в Орле

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10:13, 22 апреля 2021 года
Завершено расследование убийства на ул. Достоевского в ОрлеПеред судом предстанет 38-летний житель областной столицы. Правоохранители считают, что в ходе конфликта он зарезал 31-летнего мужчину.
Убийство произошло ночью 10 января 2021 года во дворе многоквартирного дома по ул. Достоевского. По версии следствия, поссорившись с мужчиной, обвиняемый пятью ударами ножа в корпус убил оппонента.
В ходе делопроизводства правоохранители провели объемную работу: ими проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, очные ставки и судебные экспертизы.
Орловца ожидает приговор по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Санкция по ней составляет от 6 до 15 лет лишения свободы. Материалы дела вместе с обвинительным заключением передано в Заводской районный суд для рассмотрения по существу – сообщает сайт областного СУ СК.
Фото пресс-службы областного СУ СК
Артём Ежаков