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10:48, 22 апреля 2021 года

В Орле возбуждены дела об учебе «мертвых душ» в рамках нацпроекта «Демография»

Директоров двух учебных центров подозревают в мошенничестве – они забирали деньги за работу с несуществующими учениками.


Установлено, что «Орелводоканал» и учебный центр «Экология» в рамках федеральной программы «Старшее поколение» заключили контракты об обучении персонала предприятия охране окружающей среды и природопользованию. Когда подрядчик обратился за оплатой, то внес в акты восемь человек, с которыми фактически не занимался, таким образов незаконно получив 72 тысячи рублей. Аналогичные нарушения вскрыты при исполнении соглашений между учебным центром Железнодорожного района и ООО «УМЦ Энергоэффективность».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отношении директоров учебных центров возбуждены дела о мошенничестве. Обоим инкриминируется ч.3 ст.159 УК РФ. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что это не первое уголовное дело, возбужденное по признакам мошенничества с оплатой обучения несуществующих студентов. В минувшую пятницу был арестован директор учебного центра «Квалификация», ущерб от действий которого составил более 700 тысяч рублей. Аналогичный случай был вывялен с Орловским учебным центром. Везде фигурировала федеральная программа «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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Артём Ежаков
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