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10:56, 22 апреля 2021 года

Под Орлом едва не пострадала в пожаре 88-летняя женщина

Пожар произошел в квартире на третьем этаже.


Накануне пожар произошел в квартире на 3 этаже многоквартирного дома в селе Вяжи-Заверх Новосильского района. Сообщение о пожаре на телефон службы спасения 101 поступило в 11:48.

На момент прибытия сотрудников 28-й пожарно-спасательной части шёл дым из окна квартиры на третьем этаже. Пожарные проникли в квартиру и эвакуировали людей, находившихся внутри и в соседних квартирах. Среди них была пожилая женщина 1933 года рождения.

В результате пожара выгорела изнутри однокомнатная квартира, которая не была электрифицирована и газифицирована. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются специалистами.

Кроме этого, за сутки зафиксировано 4 загорания сухой травы и все в городе Орле. Трижды пожарные и спасатели выезжали на вскрытие дверей в квартиры, в которых по сообщению заявителей находились их пожилые родственники и дети.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний, 8 на различные происшествия и помощь населению.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


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