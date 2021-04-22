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10:56, 22 апреля 2021 года Под Орлом едва не пострадала в пожаре 88-летняя женщина Пожар произошел в квартире на третьем этаже.





Накануне пожар произошел в квартире на 3 этаже многоквартирного дома в селе Вяжи-Заверх Новосильского района. Сообщение о пожаре на телефон службы спасения 101 поступило в 11:48.



На момент прибытия сотрудников 28-й пожарно-спасательной части шёл дым из окна квартиры на третьем этаже. Пожарные проникли в квартиру и эвакуировали людей, находившихся внутри и в соседних квартирах. Среди них была пожилая женщина 1933 года рождения.



В результате пожара выгорела изнутри однокомнатная квартира, которая не была электрифицирована и газифицирована. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются специалистами.



Кроме этого, за сутки зафиксировано 4 загорания сухой травы и все в городе Орле. Трижды пожарные и спасатели выезжали на вскрытие дверей в квартиры, в которых по сообщению заявителей находились их пожилые родственники и дети.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний, 8 на различные происшествия и помощь населению.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



