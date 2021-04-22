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11:15, 22 апреля 2021 года Сегодня в Орле вспоминают доктора Турбина В годы Великой Отечественной войны он спас множество жизней, рискуя своей. В оккупированном фашистами городе он лечил раненых.





Доктор Владимир Иванович Турбин заведовал инфекционным отделением больницы. Чтобы спасти от смерти советских офицеров, евреев, политработников, врачи переписывали их документы, превращая в обычных солдат. А еще до войны Владимир Иванович постригся в монахи, приняв имя Никон. Поэтому имя его чтут и светские люди, и духовенство. И сегодня, в день смерти доктора Турбина, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит панихиду на могиле иеромонаха Никона на Троицком кладбище города Орла.



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Мария Семак



