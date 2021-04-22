Главная » Новости



11:19, 22 апреля 2021 года Всероссийский студенческий корпус спасателей отмечает 20-летие своей деятельности Отделение ВСКС есть и на Орловщине.





Региональное отделение ВСКС - это около сотни юношей и девушек. Это студенты вузов и средних учебных заведений. Все они прошли обучение по первоначальной подготовке спасателей. Добровольцы участвуют в тушении пожаров, патрулируют места массового отдыха во время купального сезона, мониторят обстановку на водных объектах зимой, когда велик риск провалиться под лёд. Студенты-спасатели занимаются пропагандой пожарной безопасности, а также проводят профилактические мероприятия с детьми.





Юлия Сабельникова



