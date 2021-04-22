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11:49, 22 апреля 2021 года Жители одного из домов в центре Орла не первый год находятся в ожидании капремонта дворовой территории В то же время некоторые уже благоустроенные дворы ремонтируют по второму кругу. В ситуации разбиралась корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Благоустроенный, чистый, уютный двор с детской площадкой - мечта для жителей дома 5/7 по улице Карла Маркса в Орле. Пока из списка желаний нет ничего. Во дворе можно увидеть переполненные мусорные баки, разбитое дорожное полотно. Для детей места нет, зато есть - для машин, которые приезжают, чтобы разгрузить или погрузить товар. Двор соседствует с пожарным выходом с рынка. Жильцы решили изменить ситуацию, проявили инициативу и вступили в программу «Формирование современной городской среды».



Провести собрание, утвердить перечень необходимых работ, источник финансирования и исполнителей - это то, что пошагово нужно сделать, чтобы попасть в программу «Формирование современной городской среды». Весь этот путь прошли жители дома №5/7 по улице Карла Маркса. Инициативу проявили еще в 2018 году.



Этот двор один из 198-ми находящихся в листе ожидания. Как пояснили в мэрии, очередь выстраивают в соответствие с рейтингом - учитывается срок подачи заявления, возраст дома, количество квартир.



Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта: «Исходя из этих критериев, заявка данного дома сейчас находится приблизительно на 50-м месте. Исходя из того, что финансирование, доводимое на реализацию программных мероприятий, позволяет ежегодно делать от 40 до 50-60 дворов, мы ожидаем осуществление ремонта двора данного дома в течение двух ближайших лет».

На вопрос – можно ли хотя бы засыпать ямы во дворе – был дан ответ: «За счет средств жителей».



При этом в списке на этот год есть дворы, которые, как считают жители этого дома, в лучшем положении, Например, Бурова, 26. Есть и те, где благоустройство пройдет повторно, как в случае с домом 274 по Комсомольской - там опять делают тротуары. В мэрии комментируют: причина в том, что в первый раз работы не были приняты. Есть еще дворы-счастливчики, и им жители дома с улицы Карла Маркса искренне завидуют, поскольку их двор находится просто в плачевном состоянии. Помимо отсутствия дорожного полотна нет и намека на детскую площадку.



В обязательный перечень работ в рамках программы «Формирование современной городской среды» входит ремонт проезда, установка скамеек, урн, освещения. А вот детская площадка в него не входит, но при желании и при софинансирование со стороны жителей - 20% от суммы - их тоже могут благоустроить, правда, пока в Орле таких прецедентов не было.





Анна Вайсергисер



