четверг 22.04.2021 15:05:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:57, 22 апреля 2021 года

Два орловца не сумели побороть коронавирус

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 53 случая коронавирусной инфекции (всего – 33 704).

На лечении – 1 701 человек. Накануне выписано 82 орловца (всего – 31 458). От последствий болезни скончалось 545 жителей региона (+2 летальных исхода).

Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:

Орел – 31, Орловский район – 7; Краснозоренский – 3; Шаблыкинский, Сосковский, Свердловский, Троснянский и Верховский – по 2; Хотынецкий и Кромской – по 1.

Суточная заболеваемость в России – 8 996 (всего – 4 736 121), число выздоровевших – 8 934 (всего – 4 361 807). Общее число летальных исходов – 107 103 (+ 397 случаев за сутки). На лечении – 267 211 человек.




Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.