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11:57, 22 апреля 2021 года Два орловца не сумели побороть коронавирус В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 53 случая коронавирусной инфекции (всего – 33 704).



На лечении – 1 701 человек. Накануне выписано 82 орловца (всего – 31 458). От последствий болезни скончалось 545 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:



Орел – 31, Орловский район – 7; Краснозоренский – 3; Шаблыкинский, Сосковский, Свердловский, Троснянский и Верховский – по 2; Хотынецкий и Кромской – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 996 (всего – 4 736 121), число выздоровевших – 8 934 (всего – 4 361 807). Общее число летальных исходов – 107 103 (+ 397 случаев за сутки). На лечении – 267 211 человек.









Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



