Главная » Новости



11:50, 22 апреля 2021 года Мэрия снова не смогла продать «Орел-Отель» Уже в третий раз никто не захотел приватизировать гостиничный комплекс.





Администрация областной столицы выставила в качестве лота полный пакет акций «Орел-Отель», оцененный ею в 1 091 069 000.00 рублей. Победитель торгов получил бы в свое распоряжение здание гостиницы «Орел» (10,110,3 м²), здание гостиницы «Русь» (4 924,6 м²), а также гараж, два сарая и два земельных участка. Однако желающих побороться за гостиничный комплекс не нашлось – как и в прошлом году.

О несостоявшемся аукционе сообщается на электронной торговой площадке «СБЕР А».





Артём Ежаков



