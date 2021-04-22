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11:50, 22 апреля 2021 года

Мэрия снова не смогла продать «Орел-Отель»

Уже в третий раз никто не захотел приватизировать гостиничный комплекс.


Администрация областной столицы выставила в качестве лота полный пакет акций «Орел-Отель», оцененный ею в 1 091 069 000.00 рублей. Победитель торгов получил бы в свое распоряжение здание гостиницы «Орел» (10,110,3 м²), здание гостиницы «Русь» (4 924,6 м²), а также гараж, два сарая и два земельных участка. Однако желающих побороться за гостиничный комплекс не нашлось – как и в прошлом году.
О несостоявшемся аукционе сообщается на электронной торговой площадке «СБЕР А».


Артём Ежаков
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