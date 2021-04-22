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11:57, 22 апреля 2021 года В число финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» вошел и проект от Орловской области Его представил Роман Богатырёв.





Конкурс «Мастера гостеприимства» рассчитан для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства. Победители смогут получить работу или стажировку в ведущих компаниях, либо грант на реализацию своих идей. Информация, где состоится финал, пока не разглашается. Известно, что пройдет он в конце мая или начале июня. Это не первый опыт участника конкурса такого уровня, так что в команде понимали, как он будет проходить, и выполнили все требования. Убедить в работоспособности своей идеи им удалось экспертов.



Роман Богатырёв, старший преподаватель Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «В прошлом году я подготавливал проект по формированию туристского сборника, который может использоваться для разработки турмаршрутов по региону, нам был выделен грант. Мы сейчас этим занимаемся, проводим социологические исследования, и как раз к этому проекту мы хотели бы подключить идеи по экскурсионному обслуживанию людей с ограниченными возможностями».





Анна Вайсергисер



