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12:49, 22 апреля 2021 года

Орловские коммунисты отмечают 151-й день рождения В. И. Ленина

Продолжатели идей вождя мирового пролетариата прошлись небольшим шествием по площади, названной в честь сегодняшнего именинника.


Сегодня коммунисты проведут круглые столы, посвященные главному идеологу и создателю партии большевиков. Еще раз вспомнят о жизни и деятельности Владимира Ленина – автора идеи социальной справедливости.

Иван Дынкович, Первый секретарь Орловского городского комитета КПРФ: «Ленин - гениальный государственник, потому что он заложил основы того государства, в котором мы живем. Также Владимир Ильич – гениальный стратег и тактик революции, человек, обладавший огромной мощной политической волей, который являлся по-настоящему вождем народа, потому что все, что он говорил, он реализовывал».

Губернатор Андрей Клычков вместе с Геннадием Зюгановым посетил Мавзолей, где возложили цветы к мемориалу. Сегодня в Москве начинается съезд Коммунистической партии, в ходе которого переизберут руководство КПРФ. Накануне глава региона заявил, что решения, принятые во время съезда, могут порадовать орловцев.


Артём Ежаков
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