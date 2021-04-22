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12:58, 22 апреля 2021 года В Орловской области ожидаются грозы и град Региональное ГУ МЧС предупреждает о плохой погоде 22 и 23 апреля.





Ожидается, что до 21:00 завтрашнего дня на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, но днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия начнутся с 21:00 сегодняшнего дня – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Порывы ветра: от 7 до 12 м/с, при грозах: от 15 до 20 м/с. Ночью воздух прогреется с +2℃ до +7℃. Днем столбики термометров покажут от +13℃ до +20℃.





Артём Ежаков



