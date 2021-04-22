Главная » Новости



13:08, 22 апреля 2021 года Орловские учителя осваивают гаджеты Они изучают новые технологии на базе центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»





В четвертой четверти учебного года за парты в Злынской средней школе сели не только ученики, но и педагоги. Последние - чтобы стать уверенными пользователями смартфонов. Татьяна Михайловна Чинякова преподает математику уже 30 лет. И не думала, что вновь сядет за парту. Но теперь пришлось осваивать технику, без которой и жизнь и современный процесс преподавания уже невозможен. Да и отставать от молодого поколения профессия не позволяет.



Татьяна Чинякова, учитель математики Злынской средней образовательной школы: «Мне было даже обидно, что я человек с высшим образованием отстаю от своих внуков, про учеников вообще молчу - они не знают теорему Пифагора, но здесь они сами пифагоры».

В 2020 году на базе Злынской школы появилась своя «Точка роста». Образовательный центр открыл новые перспективы для учеников, а в этом году - и для старшего поколения: работники школы учатся по программе «Умные гаджеты». А обочившись, можно принять участие в чемпионате по компьютерным технологиям.



Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России: «14 мая пройдет восьмой по счету чемпионат Орловской области по компьютерным технологиям среди пенсионеров, а 1 июля пройдет Российский чемпионат по компьютерному многоборью. И одна из номинаций будет посвящена работе в гаджетах».

Чтобы освоить новые технологии, за парты в Злынской школе сели 12 сотрудников учебного заведения. Для соблюдения эпидтребований их разделили на подгруппы по 5-7 человек. Курс обучения по программе «Умный гаджет» состоит из 16 классных часов. Оценок выставлять не будут, но сертификат выдадут каждому.





Юлия Опанасюк



