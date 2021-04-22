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13:15, 22 апреля 2021 года На Орловщине отметили День местного самоуправления Поздравления принимали представители муниципальной власти, сельские старосты, уличкомы и домкомы.





День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Домкомы и уличкомы - связующее звено между жителями и исполнительной властью. Нередко именно с их «лёгкой руки» ремонтируют дороги, приводят в порядок общественные и дворовые территории. Депутат облсовета Олег Кошелев поздравил представителей местного самоуправления Железнодорожного района.



Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Они первые нам говорят, какие возникают проблемы, что нужно решить, в чем нужно помочь. И депутаты приходят на помощь, стараются решать злободневные проблемы».

Накануне за добросовестный труд около ста человек из органов местного самоуправления получили грамоты и благодарности.





Юлия Сабельникова



