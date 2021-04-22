четверг 22.04.2021 15:06:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:57, 22 апреля 2021 года

Следствие просит заключить Залогина под стражу

Сейчас суд продлил срок задержания руководителя департамента здравоохранения Орловской области на 72 часа.


Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин был задержан 20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Предполагается, что чиновник необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», однако другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано.

Решение об избрании меры пресечения в отношении Ивана Залогина предстоит принять 23 апреля до 15:00. К этому времени следствие должно представить суду дополнительную характеристику личности чиновника, а также дополнительные доказательства, подтверждающие причастность Залогина к инкриминируемому преступлению. Помимо этого, правоохранителям необходимо обосновать заключение управленца под стражу – сообщает сайт Советского районного суда.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.