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14:57, 22 апреля 2021 года Следствие просит заключить Залогина под стражу Сейчас суд продлил срок задержания руководителя департамента здравоохранения Орловской области на 72 часа.





Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин был задержан 20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Предполагается, что чиновник необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», однако другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано.



Решение об избрании меры пресечения в отношении Ивана Залогина предстоит принять 23 апреля до 15:00. К этому времени следствие должно представить суду дополнительную характеристику личности чиновника, а также дополнительные доказательства, подтверждающие причастность Залогина к инкриминируемому преступлению. Помимо этого, правоохранителям необходимо обосновать заключение управленца под стражу – сообщает сайт Советского районного суда.





Артём Ежаков



