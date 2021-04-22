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16:03, 22 апреля 2021 года В Орловском районе произошло ДТП с пострадавшим Авария с участием фуры произошла у населенного пункта Образцово.





Как только что сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в Орловском районе у села Образцово произошло ДТП с участием фуры и еще нескольких автомобилей. Есть пострадавший.



На место выехали пожарные и спасатели, а также сотрудник пресс-службы МЧС. Информация уточняется.



Как только что сообщили в пресс-центре регионального МЧС, под Образцово перевернулась фура, груженая кирпичом. По касательной задето несколько легковых авто. Пострадал водитель фуры, ему оказывают помощь медики. Сообщается еще об одном пострадавшем. Движение перекрыто. На месте работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, 1-й ПСЧ, спасатели, медики, сотрудники ГИБДД.











Фото и видео ГУ МЧС по Орловской области





Орловское Информбюро



