четверг 22.04.2021 19:09:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:27, 22 апреля 2021 года

В Орле определились с датами и форматом последних звонков и выпускных вечеров

Согласно решению оперативного штаба, последние звонки пройдут 21 мая, а выпускные вечера – 25 июня. Формат проведения – поклассовый.


Последние звонки и выпускные, утвержденные к проведению 21 мая и 25 июня соответственно, пройдут в поклассовом формате с четким соблюдением противоэпидемиологических требований. Празднования будут проходить в аудиториях, общешкольных мероприятий не будет.

Региональный оперативный штаб не запретил родителям участвовать в мероприятиях, однако окончательное решение рекомендовано принимать муниципальным штабам. Участие в торжествах родителей также будет требовать обязательного соблюдения противокоронавирусных мер. Так, соблюдение масочного режима для детей необязательно, но педагоги и родители должны соблюдать это требование.

Было особо подчеркнуто, что при хорошей погоде стоит использовать открытые площадки для организации праздничных мероприятий.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.