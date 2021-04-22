В Орле определились с датами и форматом последних звонков и выпускных вечеров

|
|
|Главная » Новости
16:27, 22 апреля 2021 года
В Орле определились с датами и форматом последних звонков и выпускных вечеровСогласно решению оперативного штаба, последние звонки пройдут 21 мая, а выпускные вечера – 25 июня. Формат проведения – поклассовый.
Последние звонки и выпускные, утвержденные к проведению 21 мая и 25 июня соответственно, пройдут в поклассовом формате с четким соблюдением противоэпидемиологических требований. Празднования будут проходить в аудиториях, общешкольных мероприятий не будет.
Региональный оперативный штаб не запретил родителям участвовать в мероприятиях, однако окончательное решение рекомендовано принимать муниципальным штабам. Участие в торжествах родителей также будет требовать обязательного соблюдения противокоронавирусных мер. Так, соблюдение масочного режима для детей необязательно, но педагоги и родители должны соблюдать это требование.
Было особо подчеркнуто, что при хорошей погоде стоит использовать открытые площадки для организации праздничных мероприятий.
Артём Ежаков