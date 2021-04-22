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16:31, 22 апреля 2021 года

Ремонт Красного моста в Орле не подорожает после изменения проекта

Об этом было заявлено на сегодняшнем комитете городского совета по строительству и перспективному развитию.


Реконструкция Красного моста в Орле ориентировочно возобновится в конце мая. В период простоя рабочие ООО «Ремспецмост» продолжат возводить временную пешеходную переправу, но лишь после того, как археологи закончат раскопки, – ученые нашли больше, чем рассчитывали, и им нужно дополнительное время.

Напомним, что накануне пресс-служба мэрии Орла заявила о приостановке работ на Красном мосту из-за несоответствия проектного решения – толщина подпорных стенок оказалась больше, чем было прописано.

Сегодня инспектор управления по государственному строительному надзору областного департамента надзорной и контрольной деятельности Андрей Харитонов заявил, что приостановка реконструкции и внесение изменений в проект не является нарушением. В свою очередь, и.о. начальника управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов заявил, что изменение плана работ не приведет к удорожанию стоимости ремонта – сообщает сайт мэрии Орла.

Фото пресс-службы администрации города Орла


Артём Ежаков
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