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16:31, 22 апреля 2021 года Ремонт Красного моста в Орле не подорожает после изменения проекта Об этом было заявлено на сегодняшнем комитете городского совета по строительству и перспективному развитию.





Реконструкция Красного моста в Орле ориентировочно возобновится в конце мая. В период простоя рабочие ООО «Ремспецмост» продолжат возводить временную пешеходную переправу, но лишь после того, как археологи закончат раскопки, – ученые нашли больше, чем рассчитывали, и им нужно дополнительное время.



Напомним, что накануне пресс-служба мэрии Орла заявила о приостановке работ на Красном мосту из-за несоответствия проектного решения – толщина подпорных стенок оказалась больше, чем было прописано.



Сегодня инспектор управления по государственному строительному надзору областного департамента надзорной и контрольной деятельности Андрей Харитонов заявил, что приостановка реконструкции и внесение изменений в проект не является нарушением. В свою очередь, и.о. начальника управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов заявил, что изменение плана работ не приведет к удорожанию стоимости ремонта – сообщает сайт мэрии Орла.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Артём Ежаков



