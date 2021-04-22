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16:31, 22 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Нерейтинговый двор. Своего ремонта жители дома на Карла Маркса в Орле ждут с 2018 года.



- Под красными знаменами - к великой цели. Сегодня коммунисты празднуют день рождения вождя мирового пролетариата.



- Как пользоваться смартфоном? Уроки для учеников «золотого возраста».



- Памяти доктора-монаха. Сегодня вспоминали Владимира Ивановича Турбина.



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