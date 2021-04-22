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16:47, 22 апреля 2021 года Орловская мэрия увеличит число маршруток до сталепрокатного завода Об этом сообщил на заседании комитета городского совета по экономике и развитию предпринимательства начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Ничипоров.





Поводом для доклада чиновника послужили жалобы сотрудников «Северсталь-метиз» на маршрутки до сталепрокатного завода. По словам Ничипорова, туда ходит три городских и один областной маршрут.

Ничипорова сайт городского совета. «Количество машин на маршруте №10 должно быть 10, ежедневно выходит 9-10. На муниципальном маршруте №16, который обслуживает МУП «ТТП» число машин увеличено с 12 до 14 автобусов, на маршруте №34 – подготовлено изменение с 13 до 18 машин, чтобы сократить интервалы», – цитирует





Артём Ежаков



