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17:09, 22 апреля 2021 года В Орле пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» развернут в ближайшее время О ходе прививочной кампании, сворачивании коечного фонда и доступности вакцины доложил и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев.





Выступая с докладом на заседании регионального штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, Николаев заявил, что полностью вакцинацию завершили 35 507 жителей региона, 54 234 орловца получили первый компонент препарата. В реестре вакцинируемых – 53 246 человек.



Прививочные пункты развернуты в 35 кабинетах в 28 медицинских учреждениях. В ближайшее время вакцинация будет развернута на территории ТМК «ГРИНН». Там уже подготовлено помещение и организована работа волонтеров – сообщает региональный информационный портал.



В данный момент для записи доступно 6 441 слот для оформления на прививку. Оформить участие в вакцинации можно через Госуслуги, электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU», телефон «122» и регистратуры поликлиник.



Параллельно идет работа над сворачиванием госпитального фонда. С момента пикового развертывания коронавирусных коек обратно перепрофилировано 595 мест. Сейчас в области занято 963 койки из 1 271, остающейся в фонде.





Артём Ежаков



