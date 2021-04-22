четверг 22.04.2021 19:09:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:09, 22 апреля 2021 года

В Орле пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» развернут в ближайшее время

О ходе прививочной кампании, сворачивании коечного фонда и доступности вакцины доложил и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев.


Выступая с докладом на заседании регионального штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, Николаев заявил, что полностью вакцинацию завершили 35 507 жителей региона, 54 234 орловца получили первый компонент препарата. В реестре вакцинируемых – 53 246 человек.

Прививочные пункты развернуты в 35 кабинетах в 28 медицинских учреждениях. В ближайшее время вакцинация будет развернута на территории ТМК «ГРИНН». Там уже подготовлено помещение и организована работа волонтеров – сообщает региональный информационный портал.

В данный момент для записи доступно 6 441 слот для оформления на прививку. Оформить участие в вакцинации можно через Госуслуги, электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU», телефон «122» и регистратуры поликлиник.

Параллельно идет работа над сворачиванием госпитального фонда. С момента пикового развертывания коронавирусных коек обратно перепрофилировано 595 мест. Сейчас в области занято 963 койки из 1 271, остающейся в фонде.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.