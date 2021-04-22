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17:24, 22 апреля 2021 года В Орле сотрудники МЧС отрабатывали навыки действий при возгорании в высотных зданиях Условное ЧП произошло в многоэтажке на улице Гагарина.





Согласно сценарию, огонь вспыхнул на седьмом этаже семнадцатиэтажного дома. Из условного пожара было спасено три человека. Спасатели отработали одновременно и проведение поисково-спасательных работ, и работу по эвакуации пострадавших, и тушение пожара. При реальном возгорании на счету каждая минута. Однако нередко сами орловцы «крадут» у сотрудников МЧС драгоценное время на спасение, загромождая проезд во дворах. Сегодня в ходе учений один из спецавтомобилей не смог заехать во двор из-за припаркованных авто. Пришлось вызывать на помощь менее габаритную технику. Алексей Никишин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Особо сложные условия создаются при тушении пожара личным транспортом, припаркованным на придомовой территории. Жильцы, паркуя свой личный транспорт, не учитывают прибытия пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения пожара».





Юлия Сабельникова



