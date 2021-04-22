четверг 22.04.2021 19:09:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:24, 22 апреля 2021 года

В Орле сотрудники МЧС отрабатывали навыки действий при возгорании в высотных зданиях

Условное ЧП произошло в многоэтажке на улице Гагарина.


Согласно сценарию, огонь вспыхнул на седьмом этаже семнадцатиэтажного дома. Из условного пожара было спасено три человека.
 
Спасатели отработали одновременно и проведение поисково-спасательных работ, и работу по эвакуации пострадавших, и тушение пожара. При реальном возгорании на счету каждая минута. Однако нередко сами орловцы «крадут» у сотрудников МЧС драгоценное время на спасение, загромождая проезд во дворах. Сегодня в ходе учений один из спецавтомобилей не смог заехать во двор из-за припаркованных авто. Пришлось вызывать на помощь менее габаритную технику.  
 
Алексей Никишин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Особо сложные условия создаются при тушении пожара личным транспортом, припаркованным на придомовой территории. Жильцы, паркуя свой личный транспорт, не учитывают прибытия пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения пожара».



Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.