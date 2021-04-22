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17:59, 22 апреля 2021 года Ул. Фомина в Орле отремонтирует ООО «Спецдортех» Объездную дорогу вокруг Красного моста отреставрируют в течение 10 дней с момента заключения соглашения.





Право на ремонт улицы Фомина в Орле получило ООО «Спецдортех», победив в объявленных мэрией торгах. Подрядчик запросил за свои услуги на 100 тыс. рублей меньше, чем ИП Семенцов – сообщает сайт городской администрации.



Работы будут вестись в течение 10 дней с момента подписания контракта. С 22:00 до 06:00 «Спецдортех» будет ремонтировать участок трассы от ул. Пушкина до ул. 5 Августа. Соглашением предусмотрена пятилетняя гарантия.













Артём Ежаков



