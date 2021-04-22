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18:11, 22 апреля 2021 года

С 26 апреля возобновляется диспансеризация и профилактические осмотры взрослых орловцев

Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.


Решением первого заместителя губернатора Вадима Соколова департаменту здравоохранения Орловской области предписано возобновить диспансеризацию определенных групп взрослого населения и профосмотры этой же категории граждан. Мероприятия будут проводиться со строгим выполнением противоэпидемиологических требований – сообщает сайт областного правительства.

Напомним, что во время вчерашнего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил обратить особое внимание при диспансеризации и профилактических осмотрах на граждан с сердечно-сосудистыми, дыхательными и онкологическими заболеваниями.


Артём Ежаков
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