Главная » Новости



18:12, 22 апреля 2021 года Красный мост в Орле продолжает преподносить сюрпризы На Красном мосту в Орле остановлены работы по инициативе подрядчика. В причинах решили разобраться депутаты горсовета, и сегодня на переправе прошло выездное заседание комитета по строительству.





Работы на Красном мосту приостановлены по инициативе подрядчика. Разбирая конструкцию, строители выяснили, что толщина подпорных стенок больше проектной. Подтвердить это несоответствие нужно документально подтвердить. Процедура займёт около месяца. Специалисты уверены, что это не единственный неприятный сюрприз - другие ещё впереди. Андрей Харитоненков, инспектор управления по государственному строительному надзору Орловской области: «Легче построить новый, чем сделать здесь реконструкцию. Потому что ничего тут не соответствует материалам обследования. Да, обследовали - снаружи, но они не залезали внутрь, и не могли залезть туда. Сейчас еще неизвестно, что будет со второй опорой». Однако, как заверил подрядчик, на сроках сдачи объекта нынешняя задержка не отразится. А вот с вводом временного пешеходного моста орловцам всё же подождать придётся. Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника управления капитального строительства г. Орла: «Когда мы вскрыли культурный слой и нашли там артефакты, потребовалось намного больше времени, чем предполагали, на археологические работы. Сейчас мы планируем открыть пешеходное движение по временному пешеходному мосту в конце мая». Обсуждение сложившейся ситуации продолжилось уже в стенах администрации Орла. Там депутаты начали высказывать новые пожелания по будущему объекту: расширить проезжую часть до четырехполосной, полностью отказаться от тротуаров и оставить для пешеходов временный мост, а также сделать обособленную зону для велосипедистов и электротранспорта. Инициативу с расширением замглавы мэрии Олег Минкин «забраковал», сославшись на историко-культурную экспертизу, вариант с пешеходным мостом назвал возможным, но задался вопросом об эстетической составляющей. Что касается зоны для велосипедов, то для реализации задуманного нужно серьезное финансирование – сообщает сайт мэрии.



Читайте также: В Орле приступили к строительству временного пешеходного моста через Оку



Реконструкция Красного моста в Орле позволила археологам заглянуть в XVI век



В Орле докопались до XII века





Антон Киселёв



