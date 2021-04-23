На Орловщине ухудшилась демографическая ситуация

В первые два месяца текущего года смертность в 3,5 раза превысила рождаемость.

Согласно отчету Орелстата , в январе-феврале 2021 года родилось 784 младенца, умерло – 2 742 человека. За первые два месяца прошлого года на свет появилось 896 новорожденных, смерть была зарегистрирована 1 947 раз.

Таким образом, естественная убыль населения за первые два месяца текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на 907 человек.

Между тем, в положительную сторону выросла статистика браков и разводов. В январе-феврале расписались 476 пар (+63), распалось 426 семей (-21).