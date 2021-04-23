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7:31, 23 апреля 2021 года В начале года Орловскую область покинули почти 2 тысячи человек Территориальный орган службы статистики опубликовал данные о региональной миграции.





С января по февраль Орловщину покинули 1 799 жителей области – на 133 человека больше, чем прибыло в регион за этот же период. Подавляющее большинство – 1 659 человек – уехали из области в другие города России, 140 орловцев перебрались за границу. За аналогичный период прошлого года ситуация была хоть немного, но обратной. В регион переселилось на 24 человека больше, чем покинуло его – сообщает Орелстат.





Артём Ежаков



