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8:34, 23 апреля 2021 года

Отличниками «Тотального диктанта» стали 6 орловцев

Всего в ежегодной просветительской акции приняли участие 111 жителей региона.


В этом году «Тотальный диктант» прошел на трех площадках – библиотеках им. Бунина и им. Пушкина, а также в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».
 
Участники писали тексты под диктовку педагогов Анны Кондратенко (учитель русского языка и литературы лицея №1 им. М. В. Ломоносова, победитель муниципального этапа и лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года») и Натальи Смоголь (кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX- XXI веков и истории зарубежной литературы ОГУ им. И. С. Тургенева). 
 
Пресс-служба областного правительства сообщает, что оценку «отлично» получили 6 человек из 111 участников.

Награды будут вручаться 24 апреля в читальном зале «Бунинки». Начало – в 18:30.



Артём Ежаков
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