Отличниками «Тотального диктанта» стали 6 орловцев

Всего в ежегодной просветительской акции приняли участие 111 жителей региона.

В этом году «Тотальный диктант» прошел на трех площадках – библиотеках им. Бунина и им. Пушкина, а также в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».

Участники писали тексты под диктовку педагогов Анны Кондратенко (учитель русского языка и литературы лицея №1 им. М. В. Ломоносова, победитель муниципального этапа и лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года») и Натальи Смоголь (кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX- XXI веков и истории зарубежной литературы ОГУ им. И. С. Тургенева).