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9:02, 23 апреля 2021 года Железнодорожный райсуд наказал 445 орловцев за отсутствие маски Всего в первом квартале здесь было рассмотрено 882 подобных дела.





В период с января по март в Железнодорожный районный суд поступило 940 дел о неиспользовании маски в общественных местах. Из них 495 дел было возвращено и передано по подведомственности, 445 нарушителей привлекли к административной ответственности – сообщает сайт райсуда.





Артём Ежаков



