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9:17, 23 апреля 2021 года Орловские яблони отправились в Ульяновскую область Саженцы были предварительно исследованы на отсутствие вредителей.





Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в Ульяновскую область отправили 22 тысячи орловских саженцев. Прежде чем совершить путешествие, саженцы обследовались – такая процедура необходима для выдачи карантинного сертификата. В результате экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Управлением Россельхознадзора выдан карантинный сертификат, подтверждающий, что продукция является безопасной и соответствует нормативным требованиям.





Орловское Информбюро



