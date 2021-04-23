ПФР: Мошенники вновь активизировались

Отделение ПФР по Орловской области обращает внимание граждан: сотрудники Пенсионного фонда не посещают граждан на дому и не запрашивают их персональные данные вне клиентских служб.

Пенсионный фонд России в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не пускать незнакомцев в свой дом. Также не стоит сообщать незнакомым людям в личной беседе (по телефону, по электронной почте и другим каналам связи) свои паспортные данные, номера банковских карт, СНИЛС и другую конфиденциальную информацию.

Напоминаем, что любая работа с клиентами проводится сотрудниками Пенсионного фонда только в клиентской службе. Если Вам звонят в дверь и представляются сотрудниками Пенсионного фонда, то это повод насторожиться: возможно, это мошенники.

Любую информацию, относящуюся к компетенции ПФР, вы можете уточнить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Орловской области – (4862) 72-92-36.



Телефоны клиентских служб Управлений ПФР в городах (районах) Орловской области размещены на официальном сайте ПФР.