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9:41, 23 апреля 2021 года

ПФР: Мошенники вновь активизировались

Отделение ПФР по Орловской области обращает внимание граждан: сотрудники Пенсионного фонда не посещают граждан на дому и не запрашивают их персональные данные вне клиентских служб.


Пенсионный фонд России в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не пускать незнакомцев в свой дом. Также не стоит сообщать незнакомым людям в личной беседе (по телефону, по электронной почте и другим каналам связи) свои паспортные данные, номера банковских карт, СНИЛС и другую конфиденциальную информацию.
 
Напоминаем, что любая работа с клиентами проводится сотрудниками Пенсионного фонда только в клиентской службе. Если Вам звонят в дверь и представляются сотрудниками Пенсионного фонда, то это повод насторожиться: возможно, это мошенники.
 
Любую информацию, относящуюся к компетенции ПФР, вы можете уточнить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Орловской области – (4862) 72-92-36.

Телефоны клиентских служб Управлений ПФР в городах (районах) Орловской области размещены на официальном сайте ПФР.



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