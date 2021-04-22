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18:49, 22 апреля 2021 года

В Орле почтили память доктора Турбина

Сегодня 49-я годовщина смерти самого знаменитого и любимого орловцами врача, Владимира Ивановича Турбина. История его беззаветного служения людям, его честности, высочайшей преданности профессии легла в основу многих книг, статей и документальных фильмов. Во время Великой Отечественной войны он был одним из организаторов Русской больницы, которая 22 месяца работала в условиях оккупации и спасла жизнь тысячам людей. На Троицком кладбище, где похоронен доктор, прошла панихида.


Самый известный, любимый и уважаемый в городе доктор с предвоенных и до 70-хх годов прошлого века никогда не скрывал того, что  еще в 1934 году был пострижен в монахи под именем Никон. Но Богу он служил не в монастыре, а на своем медицинском посту заведующего инфекционным отделением городской больницы.
 
Сегодня многие, теперь уже взрослые люди с большим душевным волнением и благодарностью вспоминают этого врача, его визиты домой. Он был добр, внимателен, профессионален, и часто его называли великим диагностом.
 
Ольга Горшенина, жительница г. Орла: «Я не помню, его лица, но помню, как он приходил, мы тут жили рядышком, в своем доме, если зимой его призывали, то он сначала руки клал на печечку, чтобы они согрелись. Бабушка моя всегда говорила: "Ты запомни, тебя лечил доктор Турбин". Это было несколько раз за мою жизнь».
 
Во время войны Турбин и другие врачи создали подпольный госпиталь, который успешно просуществовал в оккупированном Орле 22 месяца. Они вернули в строй 22 военных летчика, помогали переправлять из лагеря военнопленных в больницу, а затем в партизанские отряды, спасали евреев. В маленьком музее областной больницы есть уголок, посвященный Турбину. Там хранится принадлежавший ему столик и письменный прибор.
 
Уже не раз общественники поднимали вопрос об установке памятника Турбину, а в его лице и всем врачам, совершившим гражданский и профессиональный подвиг во время Великой Отечественной войны.
 
Валентина Мамошина, заместитель главврача Орловской областной клинической больницы по оргметодработе: «Памятник Турбину должен быть в нашем городе. Это личность, которая заслуживает, чтобы поколения будущие помнили этого большого человека».
 
И если действительно большое видится на расстоянии, то время установки памятника, безусловно, пришло.


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Эва Стасюлевич
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